Жена Стейтема рассказала о своих страхах

Жена Джейсона Стейтема Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о своем страхе, связаннном с беременностью и родами. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Рози модель, поэтому она боялась, что после родов ее фигура испортится. Она уточнила, что никаких критичных изменений не произошло.

«Да, мое тело изменилось. Да, возможно, многие вещи уже не сидят на мне так, как до рождения ребенка. Но все окей», — заключила она.