Жена Шумахера рассказала о самочувствии гонщика после травмы

Коринна Шумахер, жена экс-чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера рассказала, в каком состоянии находится гонщик после травмы. Также она рассказала, что очень скучает по супругу. Об этом сообщил Racefans.net.

«Мы вместе. Мы живем вместе в доме, проводим терапию. Мы делаем все возможное, чтобы Михаэлю стало лучше, чтобы ему было комфортно, чтобы он просто чувствовал, что его семья рядом», — передали слова женщины NEWS.ru.

Свою травму Михаэль Шумахер получил 29 декабря 2013 года. Мужчина упал во время катания на горных лыжах во французском Гренобле. После он продолжительное время пробыл в коме. Летом 2014 года его супруга рассказала о том, что Шумахер вышел из комы. Она отметила, что дальнейшую реабилитацию он будет проходить дома.

Ранее стало известно, что первый болид немецкого гонщика Михаэля Шумахера, на котором он выступил на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», решили продать. За «Джордан 191» хотят выручить 1,4 миллиона евро.