Жена шеф-повара из «Адской кухни» рассекретила его измену

По информации «Экономики сегодня», Ивлев несколько месяцев встречался с учащейся факультета журналистики МГУ.

«Я подала на развод. Узнала, что у мужа два месяца была интрижка на стороне, прислали видео. Не думала, что подобное коснется меня. Ладно бы выбрал достойную женщину, а он предпочел дешевую эскортницу из Тамани. Ниже плинтуса упал!» — рассказала жена ведущего.

По ее словам, от измены шеф-повара страдают все члены семьи.

«Дети в шоке, его мама с папой плачут. Кошмар для всех! Он вообще сейчас ведет себя не по-мужски: деньги прячет, хочет забрать дочку Машу. Подала на алименты, с адвокатом будем составлять иск», — добавила Ивлева.

Она отказалась прощать такой поступок возлюбленного.

«Зачем? Просто Константин для меня предатель. Слюни и сопли подтирала мужу, когда ему было 23 года, и вот так он отплатил мне?» — отметила супруга телеведущего.