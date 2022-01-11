Жена Резника заявила, что Андрею Малахову необходимо покинуть ток-шоу «Прямой эфир»

Жена поэта Ильи Резника Ирина заявила, что 50-летнему Андрею Малахову стоит покинуть место ведущего ток-шоу «Прямой эфир», где поднимаются скандальные подробности личной жизни знаменитостей. Об этом она сообщила сайту NEWS.ru.

«Я понимаю, что работа на телевидении — это деньги. И что вы завязаны-повязаны этими контрактами, что, как говорят в оправдание, слова Малахова в эфире не его слова, а чужие (сценаристов, редакторов. — ред.). Тем более! Сделай шаг, уйди оттуда, уйди из грязи!» — обратилась к Малахову Ирина.

По ее словам, телеведущему следует «покаяться, исправиться и начать творить добрые дела не для афиши, а для себя, чтобы это увидел Господь».

Около 10 лет назад Андрей Малахов посвятил один из выпусков ток-шоу «Пусть говорят», формат которого похож на «Прямой эфир», жизни Ильи Резника. Тогда бывшая жена поэта Мунира негативно высказалась о хитах Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Тамары Гвердцители. По словам Ирины, данная передача спровоцировала у поэта сердечный приступ.

О проблемах со здоровьем у Малахова Ирина говорить не стала. Она лишь отметила, что «люди видят, что он носит парик и выглядит не очень». В юбилей, который телеведущий отмечает 11 января, Ирина пожелала ему скорее «выкарабкаться, опомниться, задуматься и сделать нужный шаг».