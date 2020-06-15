Жена Реввы оценила ролик Киркорова про десантников

Супруга шоумена Александра Реввы дизайнер Анжелика Ревва рассказала, почему оценила юмористический скетч, в котором певец Филипп Киркоров предстал в образе десантника.

Об этом Анжелика Ревва рассказала в беседе с «Пятым каналом». По словам дизайнера, остро воспринимать можно любую шутку.

«Можно грустить, ругаться, судиться, а можно просто улыбнуться. Я выбираю последнее. Я все это всерьез не воспринимаю», — рассказала Ревва. Но она допустила, что эта видеозапись могла «задеть душу» тех, кто связан с ВДВ.

Также Анжелика Ревва рассказала, что сама постит в Stories в Instagram юмористические ролики, чтобы поднять настроение людям и заставить их улыбнуться.

В конце мая Филипп Киркоров выложил юмористический ролик, на котором предстал в образе десантника. Это видео вызвало критику со стороны экс-командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Владимира Шаманова. Он сказал, что Киркорову лучше принести извинения за это видео, и убрать его из всех своих аккаунтов в соцсетях.

Пресс-секретарь Киркорова заявила, что он не будет просить прощения, поскольку скетч принадлежит телеканалу СТС и все претензии нужно переадресовать туда. В свою очередь СТС назвал настоящего владельца видео. Им оказалась стриминговая платформа и цифровые ресурсы «СТС Медиа». Позже режиссер ролика Марюс Вайсберг заявил, что никого не хотел оскорбить. Шутку он назвал самоиронией и отметил, что она не относится к ВДВ.