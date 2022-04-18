Жена рэпера Гуфа сообщила поклонникам о своей беременности

Жена рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, модель Юлия Королева рассказала поклонникам в соцсетях о своей беременности. Об этом написал сайт teleprogramma.pro.

«Мы тебя очень ждем!» — написала Королева под последними фотографиями.

Ранее Гуф уже намекал о беременности жены в своем треке «Улыбнись». В своей песне артист сообщил поклонникам, что мечтает стать отцом дочки, сообщило РИА ФАН.

Теперь радостную новость подтвердила и сама Королева. Она опубликовала последние снимки с фотосессии с округлившимся животом.

У Гуфа уже есть 12-летний сын от блогера и телеведущей Айзы. Пара рассталась довольно давно и с громким скандалом. В некоторых интервью Айза рассказывала, что рэпер вел беспорядочный образ жизни, в то время как она пыталась найти деньги на питание ребенку.

Ранее сообщалось, что шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев стал отцом в третий раз. Его супруга, 30-летняя Валерия, родила дочь.