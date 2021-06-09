Жена прокомментировала видео комика Абрамова с критикой ее лишнего веса

Жена стендап-комика Ивана Абрамова, который жестко высказался о лишнем весе после родов, заступилась за него. Она попросила не называть супруга тираном.

«Я тоже набирала вес во время беременности. И никто не говорил, что часики тикают. Не надо делать из него тирана!» — заявила Эльвира Абрамова в комментариях в Instagram.

Она объяснила слова мужа. По ее словам, он хотел донести мысль о том, через год после родов женщина уже может прийти в форму. Абрамова заметила, что Иван в детстве сам был склонен к полноте, из-за этого у него могли возникнуть комплексы на эту тему.

Критикам мужа она посоветовала направить энергию на самих себя.

«Прекрасно знаю своего мужа и люблю его!» — подытожила женщина и пошутила, что пошла сбрасывать лишние килограммы.

Иван Абрамов ранее в интервью YouTube-каналу «Макарена» заявил, что не стал бы мириться с лишним весом супруги после родов.

«Когда она первого родила, я сразу ей сказал: „Годик спокойно ходи, через годик будем взвешиваться“. Все, раз-два за два месяца [вес ушел]. Я сразу сказал: „Я 100% изменю отношение к тебе“», — отметил комик.

Он добавил, что его жена — прекрасный собеседник, но в мире еще много красивых людей. По его словам, супруга не должна быть толстой и стервозной. Его идеальная женщина — умная, красивая, кроткая.