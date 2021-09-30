Жена Прохора Шаляпина умерла от ковида в 42 года

Жена певца Прохора Шаляпина ушла из жизни в возрасте 42 лет. Причиной смерти канадской миллионерши Татьяны Дэвис стала тяжелая форма ковида.

«Мне тяжело это писать и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет. Прощай, моя Танюша. я буду помнить и любить тебя всегда», — написал Шаляпин в Instagram.

Пара поженилась 31 июля в Лас-Вегасе. В начале августа Дэвис получила положительный результат теста на коронавирус. Несмотря на уговоры родных, новоиспеченная жена решила лечиться от ковида дома. В течение недели частный врач ставил Дэвис капельницы и делал ингаляции. За процедуры женщина заплатила порядка 11 тысяч долларов, уточнил сайт kp.ru.

Шаляпин вызвал супруге скорую, когда сатурация упала до 60%. К этому времени Дэвис уже не могла самостоятельно дышать. Врачи диагностировали у пациентки обширное поражение легких. В конце августа они подключили Дэвис к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Спасти пациентку медикам так и не удалось. Шаляпин узнал о смерти жены от ее подруги.

«Наша свадьба с Таней состоялась 31 июля. Три счастливых дня было у нас с нею, 3 августа она заболела, И вот ее больше нет. Я убит этой новостью, сложно что-то говорить», — сказал певец.

Исполнитель принес свою соболезнования родителям Дэвис, назвав их преданными и любящими людьми.