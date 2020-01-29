Жена погибшего Караченцова озвучила его последние слова

По информации РИА ФАН, о пожелании погибшего Поргина вспомнила во время своего выступления на вечере памяти Народного артиста РСФСР. Он прошел в московском государственном театре «Ленком», сцена которого почти за 40 лет стала для Караченцова родной.

«Его последними словами были: «Тело не может жить здесь, а душа жаждет. Не забывай о своем доме — театре», — заметила она.

На памятном мероприятии выступила и младшая внучка артиста Ольга. Четырехлетняя девочка впервые появилась на сцене перед множеством зрителей, сообщил сайт «Дни.ру».

Ранее в октябре 2018 года Николая Караченцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. В последний путь легендарного актера проводили аплодисментами.

Лауреат Государственной премии Российской Федерации скончался в возрасте 73 лет из-за тяжелой продолжительной болезни. Он ушел из жизни в в онкологической больнице Красногорска.