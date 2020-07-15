Жена Петросяна рассказала, что стало главной причиной ее похудения

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что стало главной причиной ее похудения. Она отметила, что сбросила вес совсем не из-за любви к себе.

29-летняя девушка крайне редко общается с журналистами. Однажды она рассказывала, что поклонники 74-летнего Петросяна многого не знают. Брухунова отметила, что не собирается выносить личные дела на всеобщее обозрение.

Однако девушка призналась, что раньше весила около 70 килограммов и ей удалось сбросить лишний вес. Она подчеркнула, что не стремится походить на моделей. По ее словам, куда важнее иметь здоровый организм, сообщил сайт «Дни.ру».

«Я похудела не потому, что не нравилась себе, а потому, что думаю о своем здоровье. Любовь к себе тут ни при чем. Есть разум», — объяснила супруга Петросяна.

Девушка отметила, что в последнее время ее вес держится на одном уровне. Подписчикам, которые считают, что она продолжает худеть, Брухунова пояснила, что все дело в одежде. Дело в том, что в зимнее время она носит объемные куртки, которые создают иллюзию дополнительных килограммов. Летняя одежда, напротив, стройнит.

Также жена комика рассказала, что не носит обувь на высоком каблуке. Причиной этого стала перенесенная хирургическая операция по удалению вен на ногах.