Жена Петросяна попросила не сравнивать ее со Степаненко

Татьяна Брухунова объяснила, почему отказалась отвечать на вопросы СМИ перед премьерой спектакля. Оказалось, что супругу юмориста Евгения Петросяна задели вопросы о личной жизни, сообщило издание Starhit.ru.

Брухуновой сильно не понравилось сравнение с бывшей женой артиста Еленой Степаненко. По ее мнению, сравнивать женщин могут лишь те, у кого плохое зрение. Жена Петросяна уверена, что не имеет ничего общего со Степаненко. Она искренне не понимает, почему никто не поинтересуется у Степаненко о ее сходстве с прежними возлюбленными юмориста.

«Почему никто не спросит Елену Григорьевну о ее сходстве с предыдущими женами Петросяна? Почему-то все задают вопросы о ней, а были ведь еще три другие жены», — поинтересовалась она.

Брухунова раздражена из-за излишнего внимания журналистов, написал сайт «Дни.ру». Она считает, что достойно ответила представителям прессы. Директор театра не ссорилась с ними, а покинула культурное учреждение после премьеры спектакля.

Брухунова побывала на премьере постановки в театре «Модерн». Тогда ее атаковали репортеры, которые хотели получить ответы на вопросы о личной жизни.