Знаменитости 07 апреля 2024, 10:44 Жена Петросяна объяснила, почему отказалась от каблуков Жена Петросяна Татьяна Брухунова призналась, что не носит каблуки из-за болезни Freepik

Читать 360tv в

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова перестала носить туфли на каблуках. Она рассказала в своем Instagram*, что ей пришлось отказаться от неудобной обуви из-за проблем со здоровьем.

«После сложной операции по удалению вен из правой ноги каблуки ушли из моей жизни по медицинским показаниям», — пояснила она.

Реклама

По словам Брухуновой, иногда ей все же приходиться надевать обувь на каблуках для посещения театров или важных мероприятий. В таких случаях на «сменку» она берет кроссовки.

При этом жена Петросяна любит экспериментировать с одеждой. Ее можно часто заметить в обществе в ярких нарядах.

Недавно комик Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова стали родителями. Пара назвала дочку редким именем — Матильда.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.