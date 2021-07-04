Жена Петра Мамонова опровергла слухи о его смерти

Жена актера и музыканта Петра Мамонова опровергла информацию о его смерти. Она подчеркнула, что узнала про эти слухи и позвонила в Коммунарку, где сейчас находится муж.

Об этом Ольга Мамонова сообщила РБК.

«Я позвонила в Коммунарку. Мне сказали: „Если что-то случится, мы в первую очередь вам позвоним, и позвонит сам доктор“. Говорят: „Выключите вы эти соцсети“. Я сейчас свою невестку напрягла, чтобы она почаще проверяла Facebook и вытирала всякую мерзопакостность», — отметила она.

Собеседница издания подчеркнула, что состояние Петра Мамонова остается крайне тяжелым. Он до сих пор находится на ИВЛ в реанимации — аппарат искусственной вентиляции легких потребовался ему четыре дня назад. Однако за это время состояние музыканта не ухудшилось.

Ранее Ольга Мамонова рассказала, что врачи оценивают состояние ее супруга как крайне тяжелое. У него сильно поражены легкие — по неподтвержденной информации, левое легкое пострадало на 70%, а правое — на 60%. Попасть к нему нельзя, больница закрыта для посетителей — на территории висит колючая проволока, ходит охрана. Сам актер не разговаривает, по словам жены, он «недоступен, как растение».