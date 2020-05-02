Жена Овечкина сообщила о смерти своего дедушки от COVID-19

Анастасия Шубская, супруга хоккеиста НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщила о смерти своего 91-летнего дедушки. Он болел коронавирусом нового типа.

«Сегодня, от нас ушел мой дедушка, Векслер Юлий Ефимович.В свой 91 год, за исключением потерянного зрения, он был бодр телом и духом, имел яснейший ум, и невероятную энергию! И тут этот злосчастный короновирус… К сожалению, организм просто не справился. Знаю, как он ждал знакомства с еще одним своим правнуком… Покойся с миром», — написала Анастасия на своей странице в Instagram.

Ранее Овечкин с Шубской сообщили, что ждут второго сына.

В России выявлены 114 431 человек с 2019-nCoV. За все время вирусной вспышки 1169 человек скончались, 13 220 — выздоровели. Только за последние сутки был зафиксирован рекордный прирост заболевших — без малого восемь тысяч человек.