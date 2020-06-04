Жена Овечкина похвасталась подарками в честь рождения сына

Российский хоккеист Александр Овечкин и его жена, швейцарская актриса Анастасия Шубская в конце мая стали родителями во второй раз. Молодая мать похвасталась подарками в Instagram.

Уже неделю родителей поздравляют близкие, друзья и поклонники. Семье подарили множество букетов цветов и игрушек. Специально для презентов Овечкин даже выделил стол.

«Мы безмерно благодарны всем за поздравления, за ваши пожелания, за теплые слова! Их какое-то невероятное количество», — написала Шубская.

Мальчик появился на свет 27 мая, его назвали Ильей. Рост новорожденного — 55 сантиметров, вес — 3,8 килограмма. Звездная пара сразу же выложила фотографию с малышом в соцсеть.

Поклонники заметили, что после родов Шубская выглядит замечательно. Девушка не прибавила в весе и сохранила отличный цвет лица, отметила Teleprogramma.pro.

Овечкин и Шубская поженились 28 августа 2016 года. Свадьба прошла в Барвихе 8 июля 2017-го, в День семьи, любви и верности. Пара уже воспитывает сына Сережу, мальчика так назвали в честь старшего брата хоккеиста. В августе ему исполнится два годика.