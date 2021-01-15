Жена опубликовала прощальное фото Грачевского

«R.I.P. … Ты жив во мне и своих детях! Я не хочу… Я хочу быть с тобой… Почему? За что?» — написала Белоцерковская.

Источник фото: Instagram Екатерины Белоцерковской

Создатель журнала «Ералаша» Борис Грачевский умер в больнице вечером в четверг, 14 января. Незадолго до этого, СМИ писали, что состояние режиссера, находившегося в реанимации, резко ухудшилось. Он был подключен к аппарату ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации. Это последняя стадия перед аппаратом ИВЛ.

Грачевский заразился коронавирусом в конце декабря. Как только его состояние ухудшилось, он был госпитализирован в московскую больницу № 52.

Еще две недели назад его жена Белоцерковская написала на своей странице, что они пройдут это испытание и у них все будет хорошо.

«Мы с тобой прошли многие испытания… Пройдем и это! Я люблю тебя! Мы одно целое! Все хорошо!» — писала она.

Актер театра и кино Станислав Садальский сообщил «360», что разговаривал с Грачевским после Нового года, тот говорил, что идет на поправку.