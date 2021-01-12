Жена Николая Носкова: музыкант отметит свой день рождения в семейном кругу

«Мы будем отмечать дома, в узком семейном кругу, с детьми, внуками», — уточнила Марина.

Она рассказала, что один из музыкантов в коллективе Носкова заразился коронаврусом. В связи с этим празднование юбилея в торжественной обстановке пришлось перенести.