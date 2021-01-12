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    12 января 2021, 15:15

    Жена Николая Носкова: музыкант отметит свой день рождения в семейном кругу

    Дарья Морозова

    Жена музыканта Николая Носкова рассказала, что музыкант отметит свой 65-летний юбилей в узком кругу. Торжественное празднование с друзьями и коллегами пришлось перенести. Об этом сообщило РИА ФАН.

    «Мы будем отмечать дома, в узком семейном кругу, с детьми, внуками», — уточнила Марина.

    Она рассказала, что один из музыкантов в коллективе Носкова заразился коронаврусом. В связи с этим празднование юбилея в торжественной обстановке пришлось перенести.