Жена Моргенштерна впала в депрессию после свадьбы

Жена рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина после свадьбы впала в уныние и апатию. Супруга знаменитости пожаловалась на депрессию после замужества, рассказав об этом своим подписчикам в Instagram.

Зинатуллина призналась, что осенью на нее всегда нападает тоска. И она не знает, что делать со своим плохим настроением. Вместе с сезонной хандрой обострился и аппетит. По ее словам, в такой период ей хочется только есть и что-нибудь смотреть.

«Вытаскивать себя никуда не хочется, и серо-белый пейзаж за окном максимально удручает», — посетовала жена Моргенштерна.

Зинатуллина попросила подписчиков подсказать ей, как бороться с таким состоянием.

Она также поделилась планами открыть салон красоты в Москве. По ее словам, несмотря на успехи мужа, финансово она от него не зависит.

Моргенштерн же недавно открыл в Москве свою бургерную. Это уже второе его заведение — ранее музыкант открыл в столице собственный ресторан.

Моргенштерн и Дилара Зинатуллина поженились 31 августа. Свадьба была забавной. Молодожены катались по Москве на Daewoo Nexia, подруги невесты организовали конкурсы в подъезде, а вела все это торжество Ксения Собчак.