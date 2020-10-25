Жена Михалкова показала убранство роскошного семейного особняка

Жена Никиты Михалкова показала, как выглядит изнутри семейный особняк на Николиной горе. На видео попали коллекция оружия, шкуры убитых животных и иконы.

Татьяна Михалкова опубликовала видео из особняка в своем аккаунте в Instagram. Оно было записано в момент празднования юбилея Никиты Михалкова, которому на днях исполнилось 75 лет.

На видео крупным планом - белый рояль, за которым сидит композитор Эдуард Артемьев. Музыкальный инструмент располагается в большой гостиной, на стенах комнаты висят иконы и коллекция оружия. На поручне балюстрады второго этажа лежат шкуры убитых животных.

Не все пользователи сети оценили убранство особняка Михалковых. Многие комментаторы сочли такую обстановку проявлением безвкусия.

«Адский интерьер наших звезд. Вы дом Прокловой посмотрите. Она с мужем охотники. С бывшим мужем. Там головы оленей, рысей, даже жирафа!» — написали в сети.

Другие пользователи обратили внимание на то, что все присутствующие в кадре находятся в особняке без масок.

Ранее Михалкова с юбилеем поздравил Владимир Путин. Они даже выпили по бокалу шампанского в честь праздника.