Жена Марка Цукерберга станет матерью в третий раз | 360°

Знаменитости 22 сентября 2022, 16:55 Поделиться Telegram

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Viber Жена Марка Цукерберга станет матерью в третий раз

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Основатель социальной сети Facebook* (компания-владелец Meta признана экстремистской) Марк Цукерберг сообщил о скором появлении на свет третьего ребенка. Его жена Присцилла Чан ждет девочку. Об этом написал сайт kp.ru.

Известно, что у Цукерберга уже есть двое детей — мальчик и девочка.

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«Много любви. Рады сообщить, что в будущем году у Максимы и Августы появится младшая сестренка», — написал в своих соцсетях Цукерберг.

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Он также показал фото с беременной супругой.

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