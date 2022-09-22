Жена Марка Цукерберга станет матерью в третий раз | 360°

Все новости

Интересное

23 сентября 2022, 21:05

Площадка для ночных гонок появится в Челябинске

Власть

23 сентября 2022, 21:02

Детский сад и школа появятся на севере Москвы

Реклама

Криминал

23 сентября 2022, 21:00

Тайник с автоматами и патронами обнаружили в Волгоградской области

Здоровье

23 сентября 2022, 21:00

Menopause: массаж ног облегчает симптомы климакса

Здоровье

23 сентября 2022, 21:00

Психолог Ениколопов объяснил повышенный спрос на психотропные в России

Мир

23 сентября 2022, 21:00

Востоковед Котков заявил, что Китай хочет зависимости России от него

Криминал

23 сентября 2022, 21:00

Владельцев незаконного казино осудили в Югре

Власть

23 сентября 2022, 21:00

Два жилых дома появятся в Котловке в Москве

Деньги

23 сентября 2022, 21:00

Курс фунта оказался меньше 1,1 доллара впервые с 1985 года

Знаменитости

22 сентября 2022, 16:55

Жена Марка Цукерберга станет матерью в третий раз

Читать 360tv в

Основатель социальной сети Facebook* (компания-владелец Meta признана экстремистской) Марк Цукерберг сообщил о скором появлении на свет третьего ребенка. Его жена Присцилла Чан ждет девочку. Об этом написал сайт kp.ru.

Известно, что у  Цукерберга уже есть двое детей — мальчик и девочка.

Реклама

«Много любви. Рады сообщить, что в будущем году у Максимы и Августы появится младшая сестренка», — написал в своих соцсетях Цукерберг.

Реклама

Он также показал фото с беременной супругой.

Марк Цукерберг

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама