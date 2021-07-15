Жена Мамонова не подтвердила слухи об отказе почек у музыканта

Жена Петра Мамонова Ольга не подтвердила сообщения СМИ о том, что у него начали отказывать почки. При этом в беседе с «360» она уточнила, что хороших новостей по состоянию мужа нет.

«Хороших новостей нет. Состояние крайне тяжелое с отрицательной динамикой. На искусственном дыхании, на ИВЛ и в искусственной коме 15-е сутки уже. И 19-е сутки в Коммунарке. Вот все, что можно сказать. А остальное все — не знаю, кто что придумывает», — отметила она.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что у музыканта начали отказывать почки. Якобы у него продолжает расти почечная недостаточность. По данным изданий, медики уточнили, что Мамонов сейчас находится в септическом шоке. Его состояние настолько плохое, что врачи даже не рассматривают вариант попробовать вывести его из искусственной комы.

Ранее Ольга Мамонова рассказала «360», что прогнозы врачей неутешительные: они говорят, что о восстановлении самостоятельного дыхания речи не идет. Раньше музыкант периодически дышал сам, несмотря на аппарат ИВЛ. Однако со временем его состояние ухудшилось.

Петр Мамонов известен как создатель андеграудной группы «Звуки Му». Он попал в больницу в Коммунарке 27 июня.