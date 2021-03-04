Жена Мамаева опровергла дружбу с «раздающей интервью» о ней женщиной

Жена футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала на своей странице в Instagram несколько stories, в которых попросила не слушать Юлию Дзуцеву, которая «успела раздать десятки интервью» о ней без ведома самой Аланы.

«Попрошу не слушать Дузцеву Юлю. Она не является моей подругой. <…> Все сказанное ею не имеет никакого отношения ко мне!», — написала Алана на своей странице.

Она отметила, что не очень хорошо себя чувствует, а поступающие новости приводят ее в состояние шока. По словам Мамаевой, Юлия решила «раздать интервью» из-за того, что Алана не хотела с ней общаться.

В четверг московская полиция начала проверку сообщений СМИ о том, что Алана Мамаева пыталась покончить с собой. Ее, по данным источника «360», госпитализировали в НИИ имени Склифосовского 3 марта. Однако потом в беседе с Life Shot она заявила, что ее никто в больницу не забирал.

СМИ пишут, что она якобы попыталась покончить с собой на фоне измен футболиста. Все началось вскоре после ее обвинений в адрес мужа. Мамаева в очередной раз заявила, что Павел ей изменяет. Главное о событиях последних дней в жизни звездной пары — в материале «360».