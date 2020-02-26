Жена Малинина прокомментировала намерение его «дочери» подать в суд

«Вы же видите, что люди — неадекватные, — сказала Эмма. — Разве они нормальные? Тут лечить надо обеих», — считает женщина. Также она добавила, что они наверняка зарабатывают на телепрограммах и «готовы все что угодно делать ради этого».

«Разрушителей я, конечно, в свою семью не пущу. У меня хватит для этого и сил, и возможностей. А то, что они будут в суд подавать… Это все пустое», — подытожила супруга певца.