26 февраля 2020, 15:32
Жена Малинина прокомментировала намерение его «дочери» подать в суд
Недавно Кира Евдокимова, называющая себя дочерью певца Александра Малинина, сказала, что подаст в суд на него за нелестные высказывания о ней и ее матери, с которой исполнитель был женат. Его нынешняя супруга Эмма отреагировала на это довольно жестко. Об этом сообщило РИА ФАН.
«Вы же видите, что люди — неадекватные, — сказала Эмма. — Разве они нормальные? Тут лечить надо обеих», — считает женщина. Также она добавила, что они наверняка зарабатывают на телепрограммах и «готовы все что угодно делать ради этого».
«Разрушителей я, конечно, в свою семью не пущу. У меня хватит для этого и сил, и возможностей. А то, что они будут в суд подавать… Это все пустое», — подытожила супруга певца.