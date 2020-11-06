Жена Леонида Ярмольника перенесла COVID-19

Супруга Леонида Ярмольника Оксана переболела COVID-19 и готовится к выписке из больницы. Она заявила, что чувствует себя хорошо.

«Я не в тяжелом совершенно состоянии. Меня уже выписывают домой. Со мной все хорошо. Да, я уже переболела. Был коронавирус», — сообщила РИА «Новости» Оксана Ярмольник.

Дизайнер рассказала, что сначала лечилась дома, но началось ухудшение. Тогда женщина решила сделать КТ, по результатам которого ее госпитализировали. В больнице Ярмольник провела три дня, сейчас ее готовят к выписке. Она добавила, что уже завтра будет дома.

Госпитализировать с поражением легких пришлось и дочь Иосифа Пригожина и Валерии. Девушку уже выписали из больницы № 52. Она переболела COVID-19. Легкие пациентки были повреждены на 50%, температура поднималась до 39 градусов. Сейчас дочь продюсера и певицы чувствует себя хорошо. У сына Валерии также подтверждали коронавирус, но он уже получил две прививки и сейчас выполняет все рекомендации врачей.