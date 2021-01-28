Жена Ларри Кинга рассказала о настоящей причине его смерти
Об этом Шон Кинг рассказала Entertainment Tonight.
«Это была инфекция, это был сепсис. К тому моменту он уже был готов к уходу, скажу я вам», — отметила она.
Супруга телеведущего добавила, что он не хотел умирать. Однако после нескольких болезней, которые телеведущий перенес за последние годы, ему приходилось тяжело. Особенно сильно это стало заметно в последний год его жизни. Однако Шон Кинг отметила, что несмотря на свой преклонный возраст, он смог излечиться от COVID-19.
«Это (коронавирус — прим. ред.), конечно, повлияло на него, и не связанная с вирусом инфекция в итоге добила его, но он ушел с боем», — рассказала жена.
Она добавила, что смогла поговорить с мужем по FaceTime незадолго до его смерти. Она рассказала, что последними словами, которыми слышала от телеведущего, стало признание в любви и просьба позаботиться о детях.
Ларри Кинг скончался в Лос-Анджелесе 23 января. Официально причину его смерти не озвучивали, однако незадолго до этого стало известно, что у него диагностировали коронавирус.