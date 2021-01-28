facebook_pixel
    28 января 2021, 19:58

    Жена Ларри Кинга рассказала о настоящей причине его смерти

    Нина Петлинова

    Жена телеведущего Ларри Кинга актриса Шон Кинг назвала настоящую причину смерти своего мужа. Она отметила, что он умер не от коронавируса — несмотря на возраст, он смог победить инфекцию. Однако она повлияла на его здоровье в целом.

    Об этом Шон Кинг рассказала Entertainment Tonight.

    «Это была инфекция, это был сепсис. К тому моменту он уже был готов к уходу, скажу я вам», — отметила она.

    Супруга телеведущего добавила, что он не хотел умирать. Однако после нескольких болезней, которые телеведущий перенес за последние годы, ему приходилось тяжело. Особенно сильно это стало заметно в последний год его жизни. Однако Шон Кинг отметила, что несмотря на свой преклонный возраст, он смог излечиться от COVID-19.

    «Это (коронавирус — прим. ред.), конечно, повлияло на него, и не связанная с вирусом инфекция в итоге добила его, но он ушел с боем», — рассказала жена.

    Она добавила, что смогла поговорить с мужем по FaceTime незадолго до его смерти. Она рассказала, что последними словами, которыми слышала от телеведущего, стало признание в любви и просьба позаботиться о детях.

    Ларри Кинг скончался в Лос-Анджелесе 23 января. Официально причину его смерти не озвучивали, однако незадолго до этого стало известно, что у него диагностировали коронавирус.