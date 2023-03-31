31 марта 2023, 16:49
Жена Костомарова опровергла слух о переезде фигуриста на лечение в Германию
Оксана Домнина заявила, что переезд Костомарова на лечение в Германию не обсуждался
Семья олимпийского чемпиона в фигурном катании Романа Костомарова не обсуждала его перевод на лечение в другие страны, в том числе в Германию. Об этом ТАСС сообщила супруга спортсмена Оксана Домнина.
«В нашей семье это не обсуждается и не обсуждалось. Откуда берется такая информация, я не знаю. Никаких планов по переезду в другую клинику нет», — заявила она.
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Домнина подчеркнула, что лечение мужа в России проходит по плану с привлечением всех необходимых специалистов.
Ранее РЕН ТВ сообщил, что семья Костомарова обсуждает возможность его перевода в Германию для протезирования конечностей.
Костомаров находится в больнице с 10 января, врачи обнаружили у него пневмонию. Состояние спортсмена ухудшилось настолько, что медики подключали его к ЭКМО и аппаратам ИВЛ. Из-за недостатка кислорода у фигуриста начался сепсис, врачи оказались вынуждены ампутировать несколько пальцев на руках и часть ноги.
Несколько дней назад хореограф Илья Авербух сообщил, что состояние Костомарова улучшается, он записал друзьям аудиосообщение.
Фигурное катание
Роман Костомаров
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