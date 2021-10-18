Жена космонавта Новицкого рассказала, как готовила семьи Пересильд и Шипенко к их полету на МКС

Супруга командира корабля «Союз МС-18» Олега Новицкого, вернувшегося на Землю с МКС вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, рассказал о его участии в съемках. Об этом Юлия Новицкая сообщила радио «КП».

Новицкий сыграет в фильме «Вызов» роль космонавта, у которого произошли проблемы со здоровьем. Ему на помощь прилетает врач с Земли, которого сыграет Пересильд.

По словам супруги космонавта, Новицкий участвовал в съемках все 12 дней.

«Однажды он даже в гриме вышел с нами на связь. Не буду распространяться в каком — он сказал, что нельзя пока об этом говорить», — сообщила его жена.

Новицкая рассказала, что ей пришлось взять на себя роль бывалой жены космонавта, чтобы подготовить семьи Пересильд и Шипенко к их первому полету. Но по ее словам, все это бытовые мелочи. Она рассказала жене режиссера, какие вещи нужно собрать, и как они украшают комнату в профилактории, где вернувшиеся на Землю проходят реабилитацию.

Корабль «Союз», на борту которого находились Новицкий, Пересильд и Шипенко, приземлился в Казахстане утром 17 октября. Актриса ранее рассказала, как проходили съемки фильма «Вызов» на МКС.