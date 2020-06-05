Жена Кокшенова опровергла слухи о коронавирусе как причине его смерти

Жена погибшего актера Михаила Кокшенова рассказала о причинах смерти артиста. Наталья Лепехина опровергла слухи о том, что он умер от коронавирусной инфекции.

Об это сообщает РБК.

«У нас нет никакого коронавируса, у нас последствия инсульта», — пояснила она.

Ранее стало известно, что скончался советский и российский актер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года. В 2017 году он перенес инсульт и с тех пор не появлялся на публике. Актер снялся более чем в 100 советских и российских фильмов. Он обычно исполнял роли комических персонажей. Известность ему принести картины такие картины, как «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и «Ширли-мырли». В 2002 году Кокшенов получил звание народного артиста России.

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