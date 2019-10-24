Жена Ким Чен Ына впервые за 4 месяца появилась на публике

Ли Соль Чжу появилась с Ким Чен Ыном на горе Кымгансан в поездке на курорт, который построили совместно с Южной Кореей.

В последний раз супругу северокорейского лидера видели 20 и 21 июня, когда визит в Пхеньян нанес председатель КНР Си Цзиньпин.

СМИ строили догадки, почему женщина не попадала под прицел объектива так долго. Основной версией была беременность Ли Соль Чжу, однако последние фотографии не подтверждают ее.