Жена Кадырова возглавила топ «первых леди» регионов РФ по популярности
Супруга Кадырова Медни стала самой популярной «первой леди» среди регионов РФ
Супруга главы Чечни Медни Кадырова оказалась самой популярной среди «первых леди» российских регионов. В социальных сетях у нее больше миллиона подписчиков.
Исследование на тему «Супруги руководителей субъектов РФ 2022» провело аналитическое агентство «Минченко консалтинг», сообщил Ura.ru со ссылкой на его результаты.
«Топ-5 супруг по числу подписчиков в социальных медиа — Медни Кадырова», — подытожили специалисты.
По их данным, на жену Кадырова подписаны свыше 1,1 миллиона человек. С 2020 по 2022 годы количество ее фолловеров выросло на 15,05%. У остальных «первых леди» не более 100 тысяч подписчиков в социальных сетях.
Кроме Медни Кадыровой, в топ-5 включили супругу главы Башкирии Каринэ Хабирову с 85,6 тысячи фолловеров и жену главы Кемеровской области Анну Цивилеву, за жизнью которой наблюдают 36,8 тысячи человек. У жены губернатора Ивановской области Светланы Дрыги — 28,48 тысячи подписчиков, у супруги главы Калмыкии Елены Хасиковой — 13,22 тысячи.