Жена Кадырова возглавила топ «первых леди» регионов РФ по популярности

Супруга главы Чечни Медни Кадырова оказалась самой популярной среди «первых леди» российских регионов. В социальных сетях у нее больше миллиона подписчиков.

Исследование на тему «Супруги руководителей субъектов РФ 2022» провело аналитическое агентство «Минченко консалтинг», сообщил Ura.ru со ссылкой на его результаты.

«Топ-5 супруг по числу подписчиков в социальных медиа — Медни Кадырова», — подытожили специалисты.

По их данным, на жену Кадырова подписаны свыше 1,1 миллиона человек. С 2020 по 2022 годы количество ее фолловеров выросло на 15,05%. У остальных «первых леди» не более 100 тысяч подписчиков в социальных сетях.

Кроме Медни Кадыровой, в топ-5 включили супругу главы Башкирии Каринэ Хабирову с 85,6 тысячи фолловеров и жену главы Кемеровской области Анну Цивилеву, за жизнью которой наблюдают 36,8 тысячи человек. У жены губернатора Ивановской области Светланы Дрыги — 28,48 тысячи подписчиков, у супруги главы Калмыкии Елены Хасиковой — 13,22 тысячи.