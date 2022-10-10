Жена Ильи Резника рассказала, что поэт лишился доходов | 360°

Все новости

Мир

10 октября 2022, 20:33

Страна с особым мнением. Венгрия сохранила контакты с Россией ради национальных интересов

Мир

10 октября 2022, 20:27

Ракетные удары по Украине осудили в ООН

Реклама

Происшествия

10 октября 2022, 20:24

Петербургские грабители отобрали миллион рублей у приезжего мужчины

Важное

10 октября 2022, 20:21

«Газпром» напомнил об установке взрывателя НАТО около «Северного потока» в 2015 году

Происшествия

10 октября 2022, 20:19

Мошенников приговорили к заключению за обман пенсионерки в Петербурге

Происшествия

10 октября 2022, 20:19

Поезд насмерть сбил девушку в Ленобласти

Культура

10 октября 2022, 20:12

Нижегородский мурал «Река времени» стал конкурсантом фестиваля стрит-арта «ФормART»

Общество

10 октября 2022, 20:11

Итоги Всероссийского конкурса годовых отчетов НКО «Точка отсчета» подведут в конце 2022

Подмосковье

10 октября 2022, 20:09

Более 85 тысяч гектаров земель Подмосковья засеяли овощными культурами

Знаменитости

10 октября 2022, 19:54

Жена Ильи Резника рассказала, что поэт лишился доходов

Читать 360tv в

В связи с нестабильной ситуацией в мире поэт Илья Резник лишился своего дохода. Подробностями поделилась его супруга и по совместительству директор Ирина Романова. Об этом сообщила Тeleprogramma.pro.

Поэта лишили авторских отчислений из-за того, что песни Аллы Пугачевой убрали из эфира. Кроме того, по словам Романовой, сумма выплат сократилась в шесть раз из-за политической обстановки в мире.

Реклама

«Некоторых исполнителей исключают из ротации, а страдают из-за этого авторы. Несколько месяцев назад, например, в Латвии запретили использовать произведения Раймонда Паулса. А Резник писал много произведений с ним совместно», — заявила супруга поэта.

Реклама

В связи финансовым кризисом в зоне риска оказались и детские театры «Маленькая страна». Ранее они существовали благодаря поддержке друзей-меценатов, однако сейчас у них пропала возможность направлять средства.

0

1

0

0

0

1

Реклама

Реклама