Жена Ильи Резника рассказала, что поэт лишился доходов | 360°

Знаменитости 10 октября 2022, 19:54 Поделиться Telegram

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Viber Жена Ильи Резника рассказала, что поэт лишился доходов

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В связи с нестабильной ситуацией в мире поэт Илья Резник лишился своего дохода. Подробностями поделилась его супруга и по совместительству директор Ирина Романова. Об этом сообщила Тeleprogramma.pro.

Поэта лишили авторских отчислений из-за того, что песни Аллы Пугачевой убрали из эфира. Кроме того, по словам Романовой, сумма выплат сократилась в шесть раз из-за политической обстановки в мире.

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«Некоторых исполнителей исключают из ротации, а страдают из-за этого авторы. Несколько месяцев назад, например, в Латвии запретили использовать произведения Раймонда Паулса. А Резник писал много произведений с ним совместно», — заявила супруга поэта.

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В связи финансовым кризисом в зоне риска оказались и детские театры «Маленькая страна». Ранее они существовали благодаря поддержке друзей-меценатов, однако сейчас у них пропала возможность направлять средства.

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