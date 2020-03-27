Жена Игоря Николаева призвала не нервничать и дождаться результатов на коронавирус

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова попросила фанатов и журналистов успокоиться и дождаться результатов анализов. Она попросила не звонить знаменитому певцу и композитору, ведь ему сейчас нужно отдыхать.

«Отвечать каждому переживающему (а вас о-о-очень много) сейчас нет сил и времени, и наше внимание сосредоточено на здоровье! Умоляю! Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть! Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать, не нервничать и ждать результатов анализа!» — написала Проскурякова в Instagram.

Супруга Николаева добавила, что ни она, ни директор музыканта не будут давать никаких комментариев до официального диагноза. Она поблагодарила за понимание и пожелала всем беречь себя.

В четверг стало известно, что Игоря Николаева положили в больницу в московском поселке Коммунарка, где лечат пациентов с COVID-19. Его помощница Юлия подтвердила «360», что исполнитель сдал анализы на коронавирус, но, по ее словам, результаты пока не известны. В той же больнице находится Лев Лещенко, у которого китайский вирус подтвердился.

Игорю Николаеву 60 лет. Недавно он ездил на гастроли, после которых жаловался на простуду.