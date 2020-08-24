Жена Халита Эргенча сильно поправилась после родов

Актриса опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографию в купальнике. Это вызвало бурную реакцию у пользователей.

«Вес и целлюлит, которые накопились после родов, вызвали изумление. Те, кто видел меня, невольно говорили, что от старой формы не осталось и следа», — подписала свой снимок Корель.

Актриса совершенно спокойно относится к критике своей фигуры и не придает значения едким комментариям. А вместо того, чтобы слушать неприятные отзывы, она занимается воспитанием детей.

Однако пользователи не перестают высказывать свое мнение под снимками, причем оно крайне негативное. Женщину критикуют за то, что она набрала лишний вес.