Знаменитости 02 февраля 2024, 22:20 Жена голливудского актера покончила с собой в отеле TMZ: жена актера Брэдли Томаса покончила с собой в отеле РИА «Новости»

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Жена голливудского актера и продюсера Брэдли Томаса, номинанта на премию «Оскар», 39-летняя Изабель Томас покончила жизнь самоубийством в одном из отелей Лос-Анджелеса. Об этом сообщило издание TMZ.

По данным издания, тело Изабель Томас обнаружили в ее номере отеля в Лос-Анджелесе. Суд эксперты пришли к выводу, что женщина покончила жизнь самоубийством. Сам Брэдли Томас смерть жены не комментировал.

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При этом еще две недели назад Томаса и Изабель видели «улыбающимися и счастливыми» на одном из светских раутов в отеле Maybourne Beverly Hills.

Изабель — вторая жена актера. Они поженились 2018 году, у пары родилось двое детей. До этого Томас был женат на актрисе Хиллари Мэтьюз, которая в том числе снималась в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Друзья».

В январе стало известно о смерти звезды сериалов «Беверли-Хиллз, 90210», «Скорая помощь» и «Робин Гуда» Дэвида Гейла. Актер ушел из жизни в возрасте 58 лет.