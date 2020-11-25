«Пока все по-прежнему, состояние стабильное», — приводит слова Остроумовой RT.

Уточняется, что Гафта госпитализировали в начале августа. Затем его перевели в реабилитационный центр. Осенью пасынок актера Михаил Левитин рассказал, что после инсульта у Гафта есть нарушение речи.