25 ноября 2020, 23:05
«Состояние стабильное». Жена Гафта — о самочувствии актера
Супруга актера Валентина Гафта, народная артистка страны Ольга Остроумова заверила РИА «Новости», что состояние ее мужа после перенесенного инсульта стабильно.
«Пока все по-прежнему, состояние стабильное», — приводит слова Остроумовой RT.
Уточняется, что Гафта госпитализировали в начале августа. Затем его перевели в реабилитационный центр. Осенью пасынок актера Михаил Левитин рассказал, что после инсульта у Гафта есть нарушение речи.