Жена футболиста Тарасова призналась в обжорстве

Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко поделилась со своими поклонниками в Instagram о том, что имеет проблемы с питанием. По словам девушки, после третьих родов у нее появилось расстройство пищевого поведения. Об этом написали «Дни.ру».

При этом 27-летняя модель надеется, что ей удастся усмирить свой аппетит, иначе она может набрать лишний вес. Девушка призналась, что после родов ей сильно хотелось сладкого, которое она раньше практически не ела.

Костенко считает, что причиной обжорства мог стать послеродовый стресс. Она расстроилась, когда поняла, что почти четыре недели подряд употребляла калорий намного больше нормы. Сейчас девушка решила взять себя в руки и воспользоваться доставкой еды для кормящих матерей. Вот уже несколько дней подряд ей удается сдерживать свой аппетит.

Ранее стало известно о рождении сына Алексея у Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова. Также пара воспитывает двух дочерей-погодок. Супруги не исключают, что в будущем снова захотят детей.