Жена футболиста Погребняка рассказала о нападении маньяка

В новой публикации она призналась, что по сей день переживает из-за произошедшего, пишет сайт «Утро.ру».

«Иногда его очертания приходят ко мне во сне! Меня бросает в жар, все тело покрывается мурашками, слезы, страх!» — поделилась девушка.

Она отметила, что нападение произошло в ночное время. Из-за этого теперь она боится темноты. Маньяк, жертвой которого знаменитость чуть не стала, снится ей до сих пор. Тогда Марии повезло и злоумышленника спугнули соседи.

Супруга спортсмена заявила, что после пережитого ей пришлось обращаться к психологам.