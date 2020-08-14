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    14 августа 2020, 17:53

    Жена футболиста Погребняка рассказала о нападении маньяка

    Полина Петрова

    Жена российского футболиста Павла Погребняка Мария рассказала в своем Instаgrаm-аккаунте о нападении маньяка. Инцидент произошел с ней девять лет назад.
    Жена футболиста Погребняка рассказала о нападении маньяка

    В новой публикации она призналась, что по сей день переживает из-за произошедшего, пишет сайт «Утро.ру».

    «Иногда его очертания приходят ко мне во сне! Меня бросает в жар, все тело покрывается мурашками, слезы, страх!» — поделилась девушка.

    Она отметила, что нападение произошло в ночное время. Из-за этого теперь она боится темноты. Маньяк, жертвой которого знаменитость чуть не стала, снится ей до сих пор. Тогда Марии повезло и злоумышленника спугнули соседи.

    Супруга спортсмена заявила, что после пережитого ей пришлось обращаться к психологам.

    Новости SMI.FM