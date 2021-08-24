Жена футболиста Павла Погребняка поделилась, сколько стоит ее люксовая одежда

Супруга известного футболиста Павла Погребняка Мария рассказала, насколько дорого она одевается и сколько стоят ее аксессуары. Откровениями о своем имидже жена спортсмена поделилась в эфире YouTube-шоу «Сколько стоит шмот?».

Мария Погребняк не стала скрывать, что отдает предпочтение люксовым вещам. Например, не так давно она приобрела сумку известного бренда Louis Vuitton. Она обошлась Марии в 300 тысяч рублей. Внушительную стоимость имели и жемчужные бусы от Chanel — их цена составила 180 тысяч. Шелковый костюм стоил значительно меньше — 35 тысяч рублей.

Супруга футболиста предстала перед камерами с двумя кольцами на пальцах. Оба украшения тоже оказались от известных брендов — Graff и Cartier. Одно из колец стоит 3,5 миллиона рублей, а вот цена другого просто баснословная — 110 миллионов. В общей сложности имидж Марии Погребняк можно оценить в 114 миллионов рублей.

«Муж подарил. Мне с фамилией повезло», — отметила она, рассказывая о своих кольцах.

Сам Павел Погребняк сейчас находится в статусе свободного агента. Последний клуб, за который он играл, — это «Урал». Контакт с командой истек в июне этого года. До этого Погребняк успел посотрудничать с большим количеством прославленных клубов, не только российских, но и зарубежных. Он 33 раза выступил в рядах сборной России и смог забить восемь голов.

Мария Погребняк встала на сторону Ольги Бузовой во время ее конфликта с Дмитрием Губерниевым. Мария подчеркнула, что Ольгу позвали в эфир просто как любителя футбола, который искренне переживает за нашу команду, и у нее не было обязательства выглядеть на экране настоящим экспертом.