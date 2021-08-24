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    24 августа 2021, 20:39

    Жена футболиста Павла Погребняка поделилась, сколько стоит ее люксовая одежда

    Ирэна Вороник

    Супруга известного футболиста Павла Погребняка Мария рассказала, насколько дорого она одевается и сколько стоят ее аксессуары. Откровениями о своем имидже жена спортсмена поделилась в эфире YouTube-шоу «Сколько стоит шмот?».

    Жена футболиста Павла Погребняка поделилась, сколько стоит ее люксовая одежда

    Мария Погребняк не стала скрывать, что отдает предпочтение люксовым вещам. Например, не так давно она приобрела сумку известного бренда Louis Vuitton. Она обошлась Марии в 300 тысяч рублей. Внушительную стоимость имели и жемчужные бусы от Chanel — их цена составила 180 тысяч. Шелковый костюм стоил значительно меньше — 35 тысяч рублей.

    Супруга футболиста предстала перед камерами с двумя кольцами на пальцах. Оба украшения тоже оказались от известных брендов — Graff и Cartier. Одно из колец стоит 3,5 миллиона рублей, а вот цена другого просто баснословная — 110 миллионов. В общей сложности имидж Марии Погребняк можно оценить в 114 миллионов рублей.

    «Муж подарил. Мне с фамилией повезло», — отметила она, рассказывая о своих кольцах.

    Сам Павел Погребняк сейчас находится в статусе свободного агента. Последний клуб, за который он играл, — это «Урал». Контакт с командой истек в июне этого года. До этого Погребняк успел посотрудничать с большим количеством прославленных клубов, не только российских, но и зарубежных. Он 33 раза выступил в рядах сборной России и смог забить восемь голов.

    Мария Погребняк встала на сторону Ольги Бузовой во время ее конфликта с Дмитрием Губерниевым. Мария подчеркнула, что Ольгу позвали в эфир просто как любителя футбола, который искренне переживает за нашу команду, и у нее не было обязательства выглядеть на экране настоящим экспертом.