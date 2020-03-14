Жена Джигана объяснила скандал в семье сбрившего брови рэпера

Жена рэпера Джигана объяснила скандалы, сотрясающие в последнее время их семью. Молва винит во всем главу семейства, который якобы крепко подружился с алкоголем и наркотиками, из-за чего стал странно себя вести, даже сбрил брови.

«Во-первых, хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды», — написала Оксана Самойлова.

Источник фото: Instagram

Запись отметили лайком более двух миллионов пользователей. Большинство поддержали мудрую позицию матери четырех детей и супругу с восьмилетним стажем. Но нашлись и эксперты по внутрисемейным отношениям, которые приняли позицию Самойловой в штыки.

«Вы инфантильная такая вот дурочка, которая за ним потащилась в Америку. Вы-то ехали рожать, а он — бухать и укуриваться. Понятно, что себя вы не уважаете. Просто днище полное», — высказался один из таких экспертов.

«Вы, недовольные критики, чего тут торчите и строчите портянки? Идите и занимайтесь своим счастьем», — ответила таким экспертам одна из подписчиц Самойловой.

Денис Устименко-Вайнштейн — уроженец Одессы, живет в Москве. Под сценическим именем Джиган он выпустил шесть студийных альбомов. C 2007 по 2013 годы сотрудничал с лейблом Тимати Black Star. Сейчас он проходит реабилитацию в одном из наркологических центров.