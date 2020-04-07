07 апреля 2020, 12:26
Жена Буйнова отказалась от теста на коронавирус
Российский певец Александр Буйнов недавно встречался с Львом Лещенко и Надеждой Бабкиной. Однако его супруга не планирует сдавать анализы на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщило ИА Nation News.
Ранее коронавирусную инфекцию диагностировали эстрадному певцу Льву Лещенко, позже Надежда Бабкина попала в больницу из-за пневмонии. Александр Буйнов недавно контактировал с обоими, но это не испугало ни самого певца, ни его жену Елену.
Супруги не собираются проходить тестирование на коронавирус и надеются на выздоровление народной артистки.
«Она выкарабкается, все будет хорошо», — уточнила Елена.
Ранее Надежду Бабкину ввели в медикаментозную кому для более эффективной работы аппарата ИВЛ.