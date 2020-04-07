Жена Буйнова отказалась от теста на коронавирус

Ранее коронавирусную инфекцию диагностировали эстрадному певцу Льву Лещенко, позже Надежда Бабкина попала в больницу из-за пневмонии. Александр Буйнов недавно контактировал с обоими, но это не испугало ни самого певца, ни его жену Елену.

Супруги не собираются проходить тестирование на коронавирус и надеются на выздоровление народной артистки.

«Она выкарабкается, все будет хорошо», — уточнила Елена.

Ранее Надежду Бабкину ввели в медикаментозную кому для более эффективной работы аппарата ИВЛ.