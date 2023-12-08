Эксклюзив 08 декабря 2023, 17:24 Жена Боярского попала в больницу из-за болей в сердце Telegram-канал «112»: жену Боярского госпитализировали в Петербурге РИА «Новости»

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Супруга музыканта и актера театра и кино Михаила Боярского актриса Лариса Луппиан, попали в больницу в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «112». По информации его источника, причиной стали боли в области сердца.

Несколько дней Луппиан придется провести в кардиологическом центре, добавил собеседник «112». По его словам, актриса находится в состоянии средней степени тяжести.

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Однако PR-менеджер Боярского Надежда Дуванова в комментарии «360» эти данные опровергла.

В ответ на вопрос, соответствуют ли сведения о госпитализации жены артиста действительности, она лаконично ответила, что это неправда.

«Нет, не соответствуют», — сказала Дуванова.

В пятницу, 8 декабря, также появилась информации о госпитализации Леонида Агутина, предположительно, из-за тромба в ноге. Эти сведения опубликовал Mash.

«360» обратился за комментарием к концертному директору певца Татьяне Лариной. Она говорить что-либо о состоянии артиста отказалась.