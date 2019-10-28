Жена Боярского опровергла информацию о плохом самочувствии актера

Паблик «Фильм «Гардемарины-IV» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал видеозапись со съемок новой картины. Некоторые пользователи заподозрили, что Михаил Боярский чувствовал себя плохо на площадке и не мог самостоятельно добраться до лестницы. Режиссер Светлана Дружинина и другие участники съемочного процесса помогли ему.

«Я не могу оставить больного человека в таком состоянии», — сказала Дружинина на видео и попросила принести актеру воды.

Жена Боярского заявила, что не знает об этой ситуации. «Я первый раз слышу о том, что ему стало плохо на съемочной площадке», — отметила Лариса Луппиан.