Жена Бибера ответила на слухи о беременности

Модель узнала о планах американского журнала Us Weekly опубликовать статью якобы о ее беременности. Супруга Бибера опровергла эти слухи в соцсети.

«Поскольку я знаю, что вы, ребята из Us Weekly, собирались опубликовать свой маленький материал, знайте: я не беременна», — написала Болдуин.

Девушка посоветовала журналистам думать о более важных вещах, например, о выборах президента США.

«Так что, пожалуйста, прекратите писать ложные истории из своих „источников“ и сосредоточьтесь на том, что важно, например, на выборах», — добавила она.

Болдуин сопроводила пост голубыми сердечками. Это намек на поддержку демократа Джо Байдена с ее стороны.

Хейли Болдуин — 23-летняя младшая дочь актера Стивена Болдуина, модель, отметило РИА ФАН. В 2018 году она вышла замуж за Бибера. Перед этим возлюбленные долго скрывали свои отношения, говорили о дружбе. До Хейли канадский музыкант встречался три года с певицей и актрисой Селеной Гомес.