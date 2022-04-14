Жена Байдена назвала болезнь, которая едва его не убила

Президент США Джо Байден в 1988 году едва не умер из-за разрыва аневризмы. Об этом в своей новой биографии рассказала жена американского лидера Джилл Байден.

Выдержки из книги первой леди США привело издание Daily Mail. По словам супруги президента, после предвыборной кампании в 1988 году Байден несколько недель жаловался на сильные головные боли. Тогда ему приходилось принимать в день по 10 таблеток обезболивающего. Во время одной из тренировок политик почувствовал сильную боль в области шеи, после чего у него онемела правая часть тела. Несмотря на недомогание, Байден не стал обращаться за помощью к врачам.

Как отметила Джилл, ее мужу снова стало плохо во время поездки в Нью-Йорк. Ночью Байден потерял создание и пролежал на полу рядом со своей кровати в течение пяти часов. На следующий день он вернулся домой, где близкие уговорили его пойти к медикам. В больнице Святого Франциска в Уилмингтоне состояние Байдена ухудшилось.

Врачи даже пригласили священника к политику, так как ожидали смерти пациента. Джилл при этом не пускали в палату, но она ворвалась к супругу и выгнала священника, когда услышала от медсестры о причастии.

«Уходи! Убирайся! Мой муж не умрет», — заявила первая леди.

В итоге Байдена срочно прооперировали и смогли спасти. У него оказалась аневризма двух сосудов головного мозга, первая из которых разорвалась в начале операции.