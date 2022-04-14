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    14 апреля 2022, 21:29

    Жена Байдена назвала болезнь, которая едва его не убила

    Байден едва не умер из-за разрыва аневризмы в 1988 году

    Дарья Бунякова

    Президент США Джо Байден в 1988 году едва не умер из-за разрыва аневризмы. Об этом в своей новой биографии рассказала жена американского лидера Джилл Байден.

    Жена Байдена назвала болезнь, которая едва его не убила

    Выдержки из книги первой леди США привело издание Daily Mail. По словам супруги президента, после предвыборной кампании в 1988 году Байден несколько недель жаловался на сильные головные боли. Тогда ему приходилось принимать в день по 10 таблеток обезболивающего. Во время одной из тренировок политик почувствовал сильную боль в области шеи, после чего у него онемела правая часть тела. Несмотря на недомогание, Байден не стал обращаться за помощью к врачам.

    Как отметила Джилл, ее мужу снова стало плохо во время поездки в Нью-Йорк. Ночью Байден потерял создание и пролежал на полу рядом со своей кровати в течение пяти часов. На следующий день он вернулся домой, где близкие уговорили его пойти к медикам. В больнице Святого Франциска в Уилмингтоне состояние Байдена ухудшилось.

    Врачи даже пригласили священника к политику, так как ожидали смерти пациента. Джилл при этом не пускали в палату, но она ворвалась к супругу и выгнала священника, когда услышала от медсестры о причастии.

    «Уходи! Убирайся! Мой муж не умрет», — заявила первая леди.

    В итоге Байдена срочно прооперировали и смогли спасти. У него оказалась аневризма двух сосудов головного мозга, первая из которых разорвалась в начале операции.