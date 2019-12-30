Жена американского комика рассказала, как узнала об измене

Супруга американского комика Кевина Харта Энико Пэрриш рассказала, как, будучи беременной, узнала об измене мужа.

Кевин Харт совместно с Netflix снял документальный сериал о собственной жизни, а точнее о самых значимых событиях 2019 года. Шоу называется Kevin Hart: Don’t F**k This Up («Кевин Харт: Не облажайся»).

В третьем эпизоде шоу, жена Харта рассказала, что видеозапись его измены ей прислали на телефон. Это случилось в 2017 году, когда Пэрриш была беременна. Кто был человек, отправивший ей эту видеозапись, Пэрриш не знает.

«Я была на седьмом или восьмом месяце беременности. Я завтракала, открыла телефон и сразу же выронила его», — приводит слова Пэрриш издание BuzzFeed. После этого женщина позвонила Харту. Она вспоминает, как задавала мужу один вопрос: «Как ты позволил этому случиться?».

Ситуация обострилась, когда видеозапись измены Харта попала в Сеть и распространилась по социальным сетям. По словам Пэрриш, она не хотела быть частью этого, но несмотря на все трудности и переживания, она нашла в себе силы простить Харта и сохранить семью.

«В то время я не была готова разрушить свою семью. Я хотела, чтобы Кензо (третий ребенок пары — прим. ред.) знал своего отца. Это было сложно для меня, но мы прошли через это, и теперь стали лучше благодаря этому», — сказала Пэрриш.

Первый сезон шоу Харта стартовал на Netflix 27 декабря.