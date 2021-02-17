17 февраля 2021, 23:17
Жемчужная рассказала о съемках в фильме «Карнавал»
Актриса Екатерина Жемчужная поделилась воспоминаниями о съемках в фильме «Карнавал». Об этом сообщило ИА Nation News.
Актриса рассказала, что режиссер Татьяна Лиознова позвала ее и ее супруга в фильм без проб. В кино они тоже сыграли мужа и жену. Более того, их диалог на цыганском не был прописан в сценарии.
«Мы импровизировали. Нас просто попросили поговорить на своем. Вот так была снята эта сцена», — поделилась Жемчужная.