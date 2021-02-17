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    17 февраля 2021, 23:17

    Жемчужная рассказала о съемках в фильме «Карнавал»

    Дарья Морозова

    Актриса Екатерина Жемчужная поделилась воспоминаниями о съемках в фильме «Карнавал». Об этом сообщило ИА Nation News.

    Актриса рассказала, что режиссер Татьяна Лиознова позвала ее и ее супруга в фильм без проб. В кино они тоже сыграли мужа и жену. Более того, их диалог на цыганском не был прописан в сценарии.

    «Мы импровизировали. Нас просто попросили поговорить на своем. Вот так была снята эта сцена», — поделилась Жемчужная.