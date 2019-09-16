Marvel покажет новую серию фильмов о супергероях Подробнее

Роль Тони Старка сделала Роберта Дауни-младшего одной из главных звезд начала десятилетия. Ожидается, что поклонники смогут увидеть актера в кадрах новой супергеройской ленты о Черной вдове. Однако появится он в фильме как второстепенный персонаж. Существует также вероятность, что продюсеры используют ранее снятые сцены, не вошедшие в предыдущие фильмы Marvel, и сэкономят таким образом на гонораре артиста.

Главную роль в картине несомненно исполнит Скарлетт Йоханссон. Она снова перевоплотится в бывшую советскую шпионку Наталью Романову (Черную вдову). Действия в ленте «Черная вдова» будут происходить между событиями картин «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Финал».

Приквел «Черная вдова» выйдет на экраны в мае 2020 года.