Железняк рассказала о седьмом сезоне «Сватов»

Актриса Олеся Железняк рассказала о седьмом сезоне сериала «Сваты», который только закончили снимать. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Она рассказала, что новый сезон покажут осенью. Сейчас сериал озвучивают. Актриса уточнила, что этот сезон точно станет последним.

«Не знаю, насколько я буду в этот раз блистать на экране. Там же форварды — семья Будько», — пошутила железняк.

Уточняется, что в новом сезоне герои отправятся в прошлое. Будет серия, которая расскажет о молодости одной из главных героинь. В другой серии персонажи отправятся в XIX век.

Ранее актера и певца Вахтанга Кикабидзе заметили на съемочной площадке седьмого сезона сериала «Сваты». Съемки прошли в Тбилиси.

Судя по всему, актер исполнил в сериале эпизодическую роль. Снимки и ролики со съемочной площадки сначала опубликовали фан-аккаунты «Сватов». После этого фотография с Кикабидзе появилась в Instagram актрисы Инны Королевой, исполняющей в сериале роль дочери Валентины и Ивана Бутько.

Вахтанг Кикабидзе, звезда таких фильмов, как «Мимино», «Не горюй!» и «Совсем пропащий», долгое время не появлялся на экранах.