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    23 сентября 2021, 16:11

    Железняк рассказала о седьмом сезоне «Сватов»

    Дарья Морозова

    Актриса Олеся Железняк рассказала о седьмом сезоне сериала «Сваты», который только закончили снимать. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    Железняк рассказала о седьмом сезоне «Сватов»

    Она рассказала, что новый сезон покажут осенью. Сейчас сериал озвучивают. Актриса уточнила, что этот сезон точно станет последним.

    «Не знаю, насколько я буду в этот раз блистать на экране. Там же форварды — семья Будько», — пошутила железняк.

    Уточняется, что в новом сезоне герои отправятся в прошлое. Будет серия, которая расскажет о молодости одной из главных героинь. В другой серии персонажи отправятся в XIX век.

    Ранее актера и певца Вахтанга Кикабидзе заметили на съемочной площадке седьмого сезона сериала «Сваты». Съемки прошли в Тбилиси.

    Судя по всему, актер исполнил в сериале эпизодическую роль. Снимки и ролики со съемочной площадки сначала опубликовали фан-аккаунты «Сватов». После этого фотография с Кикабидзе появилась в Instagram актрисы Инны Королевой, исполняющей в сериале роль дочери Валентины и Ивана Бутько.

    Вахтанг Кикабидзе, звезда таких фильмов, как «Мимино», «Не горюй!» и «Совсем пропащий», долгое время не появлялся на экранах.