«Желать ей победы бессмысленно» Певица Вика Цыганова раскритиковала номер Manizha

Певица и композитор Вика Цыганова раскритиковала выступление исполнительницы Manizha на международном песенном конкурсе Евровидение. При этом она заметила в девушке талант и темперамент, написал сайт Pravda.Ru.

Цыганова заявила, что принимать участие в таком мероприятии стыдно. Она назвала этот конкурс «Содом и Гоморра». Певица подчеркнула, что никогда бы не показала детям выступления его участников. Номер Manizha ей тоже не понравился.

«Это кич. Ярко выраженный кич. Я, например, пела песню „Русская водка“, за которую меня все долбали и клевали. <…> В номере Манижи есть определенный набор импульсов. И сказать, что это какие-то хорошие текст или музыка, я не могу», — поделилась мнением певица.

Артистка отметила, что не знает, какое место может занять представительница нашей страны. Она добавила, что «желать ей победы бессмысленно». Как считает Цыганова, победа в Евровидении больше похожа на поражение.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко, которая предлагала запретить Manizha выступать на Евровидении под российским флагом, призналась, что будет рада, если певица займет первое место.