Знаменитости 23 апреля 2023, 22:34 «Ждут его в гости». Даниле Козловскому предложили посетить Донбасс Режиссер Соколова: актер Козловский изменит отношение к русскому народу, посетив Донбасс Кинопоиск

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Актеру Даниле Козловскому стоит посетить Донбасс, местные жители ждут его в гости, рассказала сайту mk.ru режиссер Вера Соколова. По ее словам, артист может изменить свое отношение к происходящему и русскому народу в целом, если побывает на Аллее ангелов в Донецке.

Соколова заявила, что позиция Данилы Козловского по ситуации в Донбассе удивляет не только ее, но и местных жителей. Она напомнила — актер признавался, что на протяжении восьми лет не обращал внимания на обстрелы региона украинскими военными.

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«Все, что сейчас происходит вокруг Козловского, там активно обсуждают. И очень ждут его в гости: приехав в Донецк или Луганск, Козловский поймет, что там на самом деле происходит», — отметила режиссер.

По ее словам, артист ни разу не был в Донбассе, но если побывает на Аллее ангелов, то резко пересмотрит свое отношение к русскому народу.

Ранее Козловского обвинили в том, что он покинул Россию. Актер записал опровержение — он рассказал, что работает на родине, а в США летал, чтобы навестить своего ребенка.